Кучеров сравнялся с Овечкиным по набранным очкам в большинстве в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

На 3-й минуте первого периода 28-летний россиянин реализовал большинство «Лайтнинг». Он набрал 61 (16+45) очко в матчах плей-офф НХЛ при розыгрыше численного преимущества. Кучеров сравнялся по очкам в большинстве сравнялся с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Только двое среди действующих игроков набирали больше очков при розыгрыше большинства в плей-офф НХЛ: Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75).