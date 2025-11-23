Кучеров сравнялся с Макдэвидом по числу первых периодов с тремя очками в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» набрал 3 (1+2) очка.

Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний россиянин набрал 3 очка в первом периоде в 28-й раз в карьере в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Они лидируют среди всех действующих полевых игроков.

В сезоне-2025/26 у Кучерова в 19 матчах 22 (10+12) очка.