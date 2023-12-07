Кучеров сравнил себя с Овечкиным

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что равняется на соотечественника и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее «Тампа» обыграла дома «Питтсбург» (3:1), Кучеров отметился голом и результативной передачей. В этом сезоне хоккеист возглавляет таблицу лиги по броскам в створ (126) и является лучшим бомбардиром (44 очка; 17 голов и 27 голевых передач).

«Я стараюсь быть Ови. Но всем надо начать играть лучше. Мы пока далеки от по-настоящему хорошего хоккея, поэтому мы будем строиться, отталкиваясь от последних игр и стремясь найти стабильность», — цитирует игрока сайт НХЛ.