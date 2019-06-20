Кучеров со своими наградами за сезон. Фото

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров выиграл три индивидуальных трофея по итогам сезона-2018/19 в НХЛ. В Лас-Вегасе на специальном вечере 26-летний россиянин получил "Арт Росс Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и "Харт Трофи".

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне набрал 128 (41+87) очков.

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