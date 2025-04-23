Кучеров сделал голевую передачу в первом матче с «Флоридой»

«Тампа» сравняла счет в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 13-й минуте «Лайтнинг» реализовали большинство и сделали счет 1:1. Гол забил Джейк Гюнцель, а ассистировал ему российский форвард Никита Кучеров.

31-летний россиянин, ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрал первое очко в этом розыгрыше КубКА Стэнли.