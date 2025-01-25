Кучеров сделал голевую передачу и продлил результативную серию в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Он помог «Лайтнинг» открыть счет во встрече на 11-й минуте первого периода.
31-летний россиянин продлил свою результативную серию — он набирает очки уже в 11 матчах подряд.
Всего в этом сезоне у Кучерова 71 (22+49) очко в 71 матче. Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров нынешней регулярки.
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|П
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|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
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|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|47
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|29
|43
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
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|7
|Анахайм
|48
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|8
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|51
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30.01
|25.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
|
Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
|
Виннипег – Юта
|- : -
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -
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