Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:39

Кучеров сделал голевую передачу и продлил результативную серию в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, ТАСС

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Он помог «Лайтнинг» открыть счет во встрече на 11-й минуте первого периода.

31-летний россиянин продлил свою результативную серию — он набирает очки уже в 11 матчах подряд.

Всего в этом сезоне у Кучерова 71 (22+49) очко в 71 матче. Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров нынешней регулярки.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Популярное видео
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Драйзайтль упрочил лидерство в списке лучших снайперов сезона НХЛ
Драйзайтль обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Панарин стал четвертым россиянином, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ и сократил отставание от Маккиннона
Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафельников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота»

«Колорадо» хочет обменять Рантанена в «Каролину»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
25.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 1
25.01 03:30
Даллас – Вегас
 4 : 3
25.01 04:00
Виннипег – Юта
 - : -
25.01 04:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 - : -
25.01 21:00
Бостон – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости