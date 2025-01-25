Кучеров сделал голевую передачу и продлил результативную серию в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Он помог «Лайтнинг» открыть счет во встрече на 11-й минуте первого периода.

31-летний россиянин продлил свою результативную серию — он набирает очки уже в 11 матчах подряд.

Всего в этом сезоне у Кучерова 71 (22+49) очко в 71 матче. Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров нынешней регулярки.