Кучеров сделал 70-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 14-й минуте первого периода шайбу забросил форвард Гейдж Гонсалвес. Ассистировал ему российский нападающий Никита Кучеров.

Теперь у 32-летнего россиянина 70 результативных передач в этом сезоне. Также у него 34 заброшенные шайбы. В списке лучших бомбардиров сезона он отстает от лидирующего Коннора Макдэвида на 4 очка (108).