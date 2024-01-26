Кучеров сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». После первого периода счет — 2:1.

На последней минуте шайбу забросил Брейден Пойнт. Ассистировал ему российский форвард Никита Кучеров, на счету которого теперь 50 голевых передач в этом сезоне.

На данный момент Кучеров идет на 2-м месте в списке бомбардиров этого сезона — 81 (31+50) очко. Лидирует Натан Маккиннон из «Колорадо» — 82 (30+52).