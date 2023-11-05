Кучеров считает, что «Тампа» может играть еще лучше

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Оттавой» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин набрал за игру 5 (1+4) очков, став второй звездой встречи.

«Я ожидал, что сможем исправиться после двух поражений подряд. Думаю, что мы можем играть еще лучше», — цитирует игрока журналист Крис Кренн в соцсети X.

После этого матча «Тампа» с 13 очками занимает шестое место в Восточной конференции.