Кучеров - самый быстрый российский хоккеист после Овечкина, достигший отметки в 90 очков

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (6:0) отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Таким образом, форвард преодолел отметку в 90 очков за сезон. Для этого ему понадобилось провести 58 игр. Теперь на счету Кучерова 92 очка в 58 матчах (26 голов и 66 результативных передач).

Среди россиян меньше матчей, чтобы достичь этой отметки, понадобилось только форварду "Вашингтона" Александру Овечкину – в сезоне-2009/2010.

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