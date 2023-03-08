Кучеров с передачи Сергачева забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». На 1-й минуте второго периода счет стал 2:1.

Голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ассистировал ему соотечественник Михаил Сергачев.

Теперь в этом сезоне у Кучерова 24 гола, а у Сергачева — 37 голевых передач.