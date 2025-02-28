Кучеров реализовал большинство в матче «Тампы» с «Калгари»

«Тампа» на последней минуте первого периода открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров реализовал большинство. Для него этот гол стал 27-м в этой регулярке.

Всего в этом сезоне 31-летний россиянин набрал 86 (27+59) очков в 55 играх.