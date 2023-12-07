Кучеров реализовал большинство в матче с «Питтсбургом»

«Тампа» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 9-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, который реализовал большинство. Для него это 17-й гол в сезоне.

Ранее в этой встрече Кучеров также сделал голевую передачу. Российский форвард лидирует в списке бомбардиров текущего сезона — 44 (17+27) очка.