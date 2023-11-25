Кучеров реализовал большинство в матче с «Каролиной»

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство.

Для 30-летнего россиянина это 14-я заброшенная шайба в этом сезоне.