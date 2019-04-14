Кучеров расстроен пропуском третьего матча с "Коламбусом"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров расстроен из-за того, что не сыграет в третьем матче первого раунда плей-офф против "Коламбуса". Лучший бомбардир регулярного чемпионата пропустит игру из-за дисквалификации. Во втором матче (1:5) он толкнул на борт защитника соперников Маркуса Нутиваару.

- Да, это неприятно, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Кучерова. Относительно самого инцидента он сказал: "Без комментариев". Он сказал "следующий вопрос", когда его спросили о том, говорил ли он что-то своим партнерам, и снова повторил это, когда ему попытались задать еще один вопрос о силовом приеме.

Место Кучерова в составе займет Райан Кэллахэн.

- Это отличный хоккеист, - сказал Кучеров. - Игроки такого типа нужны нам в плей-офф. Он приносил пользу в течение всего года и играет важную роль в команде. Мы очень рады снова видеть его в составе. Мне бы хотелось, чтобы он играл больше. Я считаю его отменным игроком. Он играет в меньшинстве, является двусторонним хоккеистом. Он способен играть в силовой манере и заряжает команду энергией