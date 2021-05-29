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Кучеров рассказал, что некомфортно чувствовал себя в первых двух играх плей-офф

19:38
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал, сколько времени ему потребовалось, чтобы почувствовать ритм игры после того, как он вернулся на лед после травмы.

«Через два матча я чувствовал себя в форме. Сейчас все хорошо», — приводит слова нападающего в Twitter журналист Джо Смит.

Россиянин пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы. В плей-офф он пока провел 6 матчей и набрал 11 (3+8) очков в серии с «Флоридой». Следующий соперник чемпиона-2020 — «Каролина».

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