Экс-нападающий «Ак Барса» и московского «Динамо» Алексей Бадюков отметил игру российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова во втором матче финала Кубка Стэнли с «Далласом». На счету россиянина две голевые передачи.

— «Тампа» прибавила уже в третьем периоде первой встречи, хотя до этого «Даллас» доминировал в матче, а во второй игре «молнии» с самых первых секунд стали навязывать активный хоккей, — цитируют «Известия» Бадюкова. — И три удаления в первом периоде прибили «Даллас». А «Тампа» в большинстве — грозное оружие. И надо выразить отдельный респект Кучерову, который бился, несмотря на травмы, которые его мучили и в финале конференции против «Айлендерс», и в начале прошедшего матча с «Тампой». Никита провел потрясающий матч. Во многом благодаря ему «Тампа» получила в первом периоде задел, принесший победу. Ну и Василевский подтащил, сыграв крайне надежно.