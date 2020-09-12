Продюсер New York Post Роб Тауб раскритиковал российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова за поведение в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс».

Россиянин ударил клюшкой по ногам Жана-Габриэля Пажо, убегавшего к пустым воротам. После этого на льду началась потасовку.

«Кучеров — это просто мусор», — написал Тауб в Twitter.