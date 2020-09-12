«Кучеров — просто мусор». Продюсер New York Post раскритиковал россиянина
07:44
Продюсер New York Post Роб Тауб раскритиковал российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова за поведение в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс».
Россиянин ударил клюшкой по ногам Жана-Габриэля Пажо, убегавшего к пустым воротам. После этого на льду началась потасовку.
«Кучеров — это просто мусор», — написал Тауб в Twitter.
Kucherov is straight garbage #Isles pic.twitter.com/KA8Tb5klec— Rob Taub (@RTaub_) September 12, 2020