НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Кучеров — просто мусор». Продюсер New York Post раскритиковал россиянина

07:44
Никита Кучеров. Фото AFP
Никита Кучеров. Фото AFP
Теги:

Продюсер New York Post Роб Тауб раскритиковал российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова за поведение в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс».

Россиянин ударил клюшкой по ногам Жана-Габриэля Пажо, убегавшего к пустым воротам. После этого на льду началась потасовку.

«Кучеров — это просто мусор», — написал Тауб в Twitter.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир