Кучеров прокомментировал свою игру в матче против «Флориды»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4).

«Я старался не думать об игре перед матчем. Я не знал, чего ожидать. Так что я пытался заявить о себе, старался хорошо провести первую смену. Это все, что я пытался сделать. Но новое бедро — это новый приятель. Оно намного лучше, и я чувствую себя действительно хорошо», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первом матче сезона. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за восстановления после травмы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 3:00 мск.