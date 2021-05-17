Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров прокомментировал свою игру в матче против «Флориды»

07:52
Теги:

Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4).

«Я старался не думать об игре перед матчем. Я не знал, чего ожидать. Так что я пытался заявить о себе, старался хорошо провести первую смену. Это все, что я пытался сделать. Но новое бедро — это новый приятель. Оно намного лучше, и я чувствую себя действительно хорошо», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первом матче сезона. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за восстановления после травмы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 3:00 мск.

Читайте также

Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
Какие женские имена привлекают богатство и удачу
Конкурс «Евровидение» начался в Роттердаме
Женщина проснулась от заливающей ее крови соседа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд