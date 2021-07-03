Кучеров прокомментировал победу «Тампы» в третьем матче серии против «Монреаля»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Монреалем» (6:3) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Все мы придерживаемся игрового плана и делаем свою работу. А когда каждый делает свою работу, играть намного легче. Нам хочется правильно играть все 60 минут, что мы сейчас и стараемся делать», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.