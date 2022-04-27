Кучеров продлил результативную серию до 7 матчей. Он набрал 20 очков

Кучеров продлил результативную серию до 7 матчей

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Форвард «Тамы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

28-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка и продлил результативную серию до семи матчей подряд, набрав 20 (9+11) очков.

В текущем сезоне Кучеров провел 45 матчей, в которых набрал 66 (24+42) очков.