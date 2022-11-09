Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей. Он третий в списке лучших бомбардиров сезона

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:4).

Таким образом, 29-летний россиянин продлил свою результативную серию до 11 матчей. За этот отрезок он набрал 20 (6+14) очков.

В текущем сезоне на счету Кучерова 21 (6+15) очко в 13 матчах. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона.