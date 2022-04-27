Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Коламбус» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой был признан нападающий Стивен Стэмкос. На его счету два гола и две голевые передачи.

Второй звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился заброшенной шайбой и ассистентским хет-триком.

Замкнул тройку защитник Виктор Хедман, который сделал одну голевую передачу.