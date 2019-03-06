Кучеров признан второй звездой матча с "Виннипегом"

Российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (5:2), сообщает официальный Твиттер клуба.
Первой звездой был признан Адам Эрне, третьей - Матье Жозеф.
Tonight’s #WPGvsTBL 3 Stars:– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 6 марта 2019 г.
⭐️ Erne (1g, 1a)
⭐️⭐️ Kucherov (2a)
⭐️⭐️⭐️ Joseph (2a)#GoBolts
Кучеров отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.
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