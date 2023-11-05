Кучеров признан второй звездой матча с «Оттавой»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:4).

30-летний россиянин набрал 5 (1+4) очков. Первой звездой признан форвард Брэйден Пойнт, набравший 4 (3+1) очка. Третья звезда — форвард «Сенаторз» Брэйди Ткачак, у которого 3 (2+1) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 11 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.