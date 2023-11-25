Кучеров признан второй звездой матча с «Каролиной»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

30-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков. Первой звездой признан форвард Брэйден Пойнт, у которого 5 (3+2) очков. Третья звезда — форвард «Харрикейнз» Майкл Бантинг, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 20 матчей, в которых набрал 35 (15+20) очков.