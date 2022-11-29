Кучеров признан второй звездой матча с «Баффало»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5 ОТ).

29-летний россиянин отметился ассистентским хет-триком. Первой звездой признан форвард Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — форвард «Сэйбрз» Тейдж Томпсон, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 21 матч, в которых набрал 34 (10+24) очка.