Кучеров признан второй звездой матча против «Нью-Джерси»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

28-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, набравший 50-е очко в сезоне. Третья звезда — форвард «Дэвилз» Доусон Мерсер.