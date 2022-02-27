Кучеров признан второй звездой матча против «Нэшвилла»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2).

28-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой встречи стал Стивен Стэмкос, забросивший победную шайбу, третья звезда — вратарь «Предаторз» Юсе Сарос.

В текущем сезоне Кучеров набрал 24 (9+15) очка в 16 матчах.