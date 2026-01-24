Кучеров признан второй звездой матча «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Тампа-Бэй» (1:2 Б).

Второй звездой признан российский нападающий «Латнинг» Никита Кучеров. 32-летний россиянин забросил одну шайбу и в 11-м сезоне подряд достиг отметки в 25 голов за сезон.

Третьей звездой стал голкипер «Блэкхокс» Арвид Содерблум, который отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Первая звезда — 20-летний форвард «Тампы» Доминик Джеймс.