Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров был признан второй звездой. Он забросил решающую шайбу в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ).

Первой звездой стал форвард «Калгари» Эндрю Манджапане. Он сделал хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:4) а также отдал результативный пас.

Второй звездой признан голкипер «Аризоны» Антти Раанта. Он отразил 28 бросков в игре с «Айлендерс» (2:1).