Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
09:45
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров был признан второй звездой. Он забросил решающую шайбу в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ).
Первой звездой стал форвард «Калгари» Эндрю Манджапане. Он сделал хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:4) а также отдал результативный пас.
Второй звездой признан голкипер «Аризоны» Антти Раанта. Он отразил 28 бросков в игре с «Айлендерс» (2:1).
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