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Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

09:45
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
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НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров был признан второй звездой. Он забросил решающую шайбу в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ).

Первой звездой стал форвард «Калгари» Эндрю Манджапане. Он сделал хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:4) а также отдал результативный пас.

Второй звездой признан голкипер «Аризоны» Антти Раанта. Он отразил 28 бросков в игре с «Айлендерс» (2:1).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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