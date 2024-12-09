Кучеров признан третьей звездой встречи с «Ванкувером»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:2).

31-летний россиянин, пропустивший два матча из-за травмы, набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, набравший 4 (2+2) очка. Вторая звезда — вратарь «Кэнакс» Кевин Ланкинен, отразивший 28 бросков из 31.

В текущем сезоне Кучеров провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 37 (13+24) очков.