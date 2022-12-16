Кучеров признан третьей звездой матча «Тампа» — «Коламбус»

«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров признан третьей звездой матча. В его активе три голевые передачи в составе победителей.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, забросивший одну шайбу. Второй звездой признан голкипер победителей Брайан Эллиотт.