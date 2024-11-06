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Сегодня, 07:08

Кучеров признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» (3:2).

Третьей звездой стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. 31-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

Второй звездой стал голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон, который отразил 21 из 23 бросков. Возглавил тройку его одноклубник Джордан Кайру, забросивший победную шайбу.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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