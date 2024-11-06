Кучеров признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» (3:2).
Третьей звездой стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. 31-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.
Второй звездой стал голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон, который отразил 21 из 23 бросков. Возглавил тройку его одноклубник Джордан Кайру, забросивший победную шайбу.
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|6
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|13
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|6
|Чикаго
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|12
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|15
|4
|Ванкувер
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|Эдмонтон
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|6.11
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|
Торонто – Бостон
|4 : 0
|6.11
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|
Монреаль – Калгари
|2 : 3 ОТ
|6.11
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|
Каролина – Филадельфия
|6 : 4
|6.11
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 1
|6.11
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|
Айлендерс – Питтсбург
|4 : 3 Б
|6.11
|04:00
|
Виннипег – Юта
|3 : 0
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|3 : 2
|6.11
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|1 : 5
|6.11
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|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
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Анахайм – Ванкувер
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Сан-Хосе – Коламбус
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