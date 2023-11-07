Кучеров признан третьей звездой матча с «Торонто»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:6 ОТ).

30-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка. Первой звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Калле Ярнкрок, забивший два гола, в том числе в овертайме. Вторая звезда — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 12 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.