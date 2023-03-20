Кучеров признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:5).

29-летний россиянин забросил первую шайбу в матче, которая стала для него 100-м очком в сезоне. Первой звездой признан автор хет-трик Йеспер Братт, вторая звезда — форврад «Дэвилз» Нико Хишер, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 71 матч, в которых набрал 100 (28+72) очков.