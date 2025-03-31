Хоккей
31 марта 2025, 21:21

Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Сергей Ярошенко

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский хоккеист забил три гола и отдал восемь результативных передач в трех матчах регулярного чемпионата. Более того, Кучеров вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по количеству матчей с минимум 3 очками

Второй звездой стал нападающий «Далласа» Роопе Хинц, записавший в свой актив две шайбы и семь ассистов в четрырех играх. Третьей звездой недели стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, отбивший 96,1 процентов бросков и одержавший три победы, в одной из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Всего в этом сезоне на счету 31-летнего Кучерова 109 (33+76) очков в 69 играх за «Лайтнинг».

