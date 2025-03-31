Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Российский хоккеист забил три гола и отдал восемь результативных передач в трех матчах регулярного чемпионата. Более того, Кучеров вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по количеству матчей с минимум 3 очками
Второй звездой стал нападающий «Далласа» Роопе Хинц, записавший в свой актив две шайбы и семь ассистов в четрырех играх. Третьей звездой недели стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, отбивший 96,1 процентов бросков и одержавший три победы, в одной из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Всего в этом сезоне на счету 31-летнего Кучерова 109 (33+76) очков в 69 играх за «Лайтнинг».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|31
|19
|66
|2
|Айлендерс
|49
|27
|22
|59
|3
|Питтсбург
|48
|23
|25
|57
|4
|Филадельфия
|48
|23
|25
|54
|5
|Вашингтон
|50
|24
|26
|54
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|52
|7
|Коламбус
|48
|22
|26
|51
|8
|Рейнджерс
|50
|21
|29
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|47
|30
|17
|64
|2
|Детройт
|50
|30
|20
|64
|3
|Монреаль
|49
|27
|22
|61
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|58
|5
|Баффало
|48
|26
|22
|57
|6
|Торонто
|49
|24
|25
|56
|7
|Флорида
|48
|25
|23
|53
|8
|Оттава
|48
|22
|26
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|34
|13
|76
|2
|Миннесота
|50
|28
|22
|65
|3
|Даллас
|49
|27
|22
|63
|4
|Юта
|49
|25
|24
|54
|5
|Нэшвилл
|48
|23
|25
|50
|6
|Чикаго
|49
|20
|29
|47
|7
|Сент-Луис
|49
|19
|30
|46
|8
|Виннипег
|48
|19
|29
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|24
|24
|60
|2
|Эдмонтон
|50
|25
|25
|58
|3
|Сан-Хосе
|48
|25
|23
|53
|4
|Анахайм
|49
|25
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|21
|27
|51
|6
|Лос-Анджелес
|48
|19
|29
|51
|7
|Калгари
|49
|21
|28
|47
|8
|Ванкувер
|49
|16
|33
|37
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
|20.01
|00:05
|Колорадо – Вашингтон
|5 : 2
|20.01
|01:00
|Сиэтл – Питтсбург
|3 : 6
|20.01
|03:00
|Флорида – Сан-Хосе
|1 : 4
|20.01
|03:30
|Торонто – Миннесота
|3 : 6
|20.01
|04:00
|Вегас – Филадельфия
|1 : 2
|20.01
|04:30
|Чикаго – Виннипег
|2 : 0
|20.01
|05:00
|Калгари – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|20.01
|06:00
|Ванкувер – Айлендерс
|3 : 4
|20.01
|06:00
|Анахайм – Рейнджерс
|5 : 3
Новости