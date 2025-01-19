Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Детройтом», Василевский — второй

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

31-летний форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.Теперь на счету Кучерова 68 (21+47) очков за 42 матча в текущем сезоне.

Второй звездой матча признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 39 бросков по своим воротам. Третьей звездой стал форвард Джейк Гюнцель, также набравший 3 (1+2) очка.

«Тампа» набрала 53 очка в 44 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 13-м с 46 баллами в 45 встречах.