Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» против «Вегаса»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча против «Вегаса» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин забросил две шайбы, одна из которых стала победной.

Второй звездой игры назван защитник «Тампы» Янис Мозер, на счету которого гол и две результативные передачи. Третьей звездой признали нападающего «Вегаса» Брэйдена Пойнта.