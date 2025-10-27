Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Вегас», Василевский — второй
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1 ОТ).
32-летний форвард забил победный гол на первой минуте овертайма. Его признали первой звездой во втором матче подряд — в игре с «Анахаймом» он набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
Второй звездой матча стал 31-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 18 бросков в створ из 19.
Третьей звездой признали нападающего «Бэй Лайтнинг» Брэндона Хагеля, на счету которого гол и результативная передача.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|34
|21
|74
|2
|Питтсбург
|53
|28
|25
|67
|3
|Айлендерс
|55
|30
|25
|65
|4
|Коламбус
|54
|27
|27
|61
|5
|Вашингтон
|56
|27
|29
|61
|6
|Филадельфия
|54
|24
|30
|58
|7
|Нью-Джерси
|55
|28
|27
|58
|8
|Рейнджерс
|56
|22
|34
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|53
|35
|18
|74
|2
|Детройт
|56
|32
|24
|70
|3
|Монреаль
|55
|31
|24
|69
|4
|Бостон
|56
|32
|24
|68
|5
|Баффало
|54
|31
|23
|67
|6
|Флорида
|54
|28
|26
|59
|7
|Оттава
|54
|26
|28
|59
|8
|Торонто
|55
|25
|30
|59
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|36
|17
|81
|2
|Миннесота
|56
|32
|24
|74
|3
|Даллас
|55
|32
|23
|73
|4
|Юта
|55
|28
|27
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|25
|29
|56
|6
|Виннипег
|54
|22
|32
|51
|7
|Чикаго
|55
|21
|34
|51
|8
|Сент-Луис
|55
|20
|35
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|25
|30
|64
|2
|Эдмонтон
|56
|28
|28
|64
|3
|Сиэтл
|54
|26
|28
|61
|4
|Анахайм
|55
|29
|26
|61
|5
|Лос-Анджелес
|54
|23
|31
|60
|6
|Сан-Хосе
|53
|27
|26
|58
|7
|Калгари
|54
|22
|32
|50
|8
|Ванкувер
|55
|18
|37
|42
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
|3.02
|03:00
|Питтсбург – Оттава
|- : -
|3.02
|03:00
|Флорида – Баффало
|- : -
|3.02
|03:00
|Вашингтон – Айлендерс
|- : -
|3.02
|03:30
|Миннесота – Монреаль
|- : -
|3.02
|04:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|3.02
|04:30
|Даллас – Виннипег
|- : -
|3.02
|04:30
|Чикаго – Сан-Хосе
|- : -
|3.02
|05:00
|Колорадо – Детройт
|- : -
|3.02
|05:30
|Юта – Ванкувер
|- : -
|3.02
|06:00
|Калгари – Торонто
|- : -
