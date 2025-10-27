Хоккей
27 октября 2025, 03:02

Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Вегас», Василевский — второй

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1 ОТ).

32-летний форвард забил победный гол на первой минуте овертайма. Его признали первой звездой во втором матче подряд — в игре с «Анахаймом» он набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой матча стал 31-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 18 бросков в створ из 19.

Третьей звездой признали нападающего «Бэй Лайтнинг» Брэндона Хагеля, на счету которого гол и результативная передача.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Вегасом»

«Юта» в матче с «Виннипегом» одержала седьмую победу подряд, Сергачев забил гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 34 21 74
2 Питтсбург 53 28 25 67
3 Айлендерс 55 30 25 65
4 Коламбус 54 27 27 61
5 Вашингтон 56 27 29 61
6 Филадельфия 54 24 30 58
7 Нью-Джерси 55 28 27 58
8 Рейнджерс 56 22 34 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 53 35 18 74
2 Детройт 56 32 24 70
3 Монреаль 55 31 24 69
4 Бостон 56 32 24 68
5 Баффало 54 31 23 67
6 Флорида 54 28 26 59
7 Оттава 54 26 28 59
8 Торонто 55 25 30 59
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 36 17 81
2 Миннесота 56 32 24 74
3 Даллас 55 32 23 73
4 Юта 55 28 27 60
5 Нэшвилл 54 25 29 56
6 Виннипег 54 22 32 51
7 Чикаго 55 21 34 51
8 Сент-Луис 55 20 35 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 25 30 64
2 Эдмонтон 56 28 28 64
3 Сиэтл 54 26 28 61
4 Анахайм 55 29 26 61
5 Лос-Анджелес 54 23 31 60
6 Сан-Хосе 53 27 26 58
7 Калгари 54 22 32 50
8 Ванкувер 55 18 37 42
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
3.02 03:00 Питтсбург – Оттава - : -
3.02 03:00 Флорида – Баффало - : -
3.02 03:00 Вашингтон – Айлендерс - : -
3.02 03:30 Миннесота – Монреаль - : -
3.02 04:00 Нэшвилл – Сент-Луис - : -
3.02 04:30 Даллас – Виннипег - : -
3.02 04:30 Чикаго – Сан-Хосе - : -
3.02 05:00 Колорадо – Детройт - : -
3.02 05:30 Юта – Ванкувер - : -
3.02 06:00 Калгари – Торонто - : -
Все результаты / календарь

