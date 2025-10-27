Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Вегас», Василевский — второй

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1 ОТ).

32-летний форвард забил победный гол на первой минуте овертайма. Его признали первой звездой во втором матче подряд — в игре с «Анахаймом» он набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой матча стал 31-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 18 бросков в створ из 19.

Третьей звездой признали нападающего «Бэй Лайтнинг» Брэндона Хагеля, на счету которого гол и результативная передача.