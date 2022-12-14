Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Сиэтл», Саргачев — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Сиэтл» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучроев. На его счету три голевые передачи.

Второй звездой признан Брэйден Пойнт, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнул тройку российский защитник Михаил Сергачев, сделавший две голевые передачи.