Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку лучших игроков второго матча полуфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился тремя голевыми передачами.

Второй звездой признан российский вратарь Андрей Василевский. 26-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших защитник Виктор Хэдман. Он набрал 2 (1+1) очка.