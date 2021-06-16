Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Айлендерс», Василевский — второй
06:57
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку лучших игроков второго матча полуфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился тремя голевыми передачами.
Второй звездой признан российский вратарь Андрей Василевский. 26-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку лучших защитник Виктор Хэдман. Он набрал 2 (1+1) очка.
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