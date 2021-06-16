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Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Айлендерс», Василевский — второй

06:57
Никита Кучеров (в центре). Фото Twitter
Никита Кучеров (в центре). Фото Twitter
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку лучших игроков второго матча полуфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился тремя голевыми передачами.

Второй звездой признан российский вратарь Андрей Василевский. 26-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших защитник Виктор Хэдман. Он набрал 2 (1+1) очка.

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