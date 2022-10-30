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Сегодня, 02:19

Кучеров признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

29-летний россиянин стал автором победного гола на 60-й минуте. Второй звездой признан автор дубля в составе «Шаркс» Эрик Карлссон, третья звезда — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провел 9 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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