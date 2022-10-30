Кучеров признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

29-летний россиянин стал автором победного гола на 60-й минуте. Второй звездой признан автор дубля в составе «Шаркс» Эрик Карлссон, третья звезда — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провел 9 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков.