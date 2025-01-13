Кучеров признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Читать «СЭ» в

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой зведзой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:2).

31-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Брэндон Хэгел, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Пингвинз» Рикард Ракелль, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 39 матчей, в которых набрал 62 (20+42) очка.