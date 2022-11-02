Кучеров признан первой звездой матча с «Оттавой»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3).

29-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече. Второй звездой признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Сенаторз» Мэттью Джозеф, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провел 10 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.