Кучеров признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:2).

28-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Второй звездой признан форвард Стивен Стэмкос, у которого также 3 (1+2) очка. Третья звезда — защитник Виктор Хедман с 2 (1+1) очками.

В текущем сезоне Кучеров провел 43 матча, в которых набрал 57 (21+36) очков.