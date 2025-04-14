Кучеров признан первой звездой матча с «Баффало»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4).

31-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Джейк Гюнцель, забивший два гола. Третья звезда — форвард Конор Гики, на счету которого одна шайба.

В текущем сезоне Кучеров провел 76 матчей, в которых набрал 119 (36+83) очков.