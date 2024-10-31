Кучеров признан первой звездой матча «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Тампа-Бэй» (2:5).

Первой звездой признан российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал форвард «Тампы» Джейк Гюнцель, который оформил дубль. Замкнул тройку защитник «Эвеланш» Кэйл Макар, набравший 2 (1+1) очка.