Кучеров признан первой звездой матча «Каролина» — «Тампа»

Пресс-служба НХД назвала тройку лучших игроков регулярного чемпионата «Каролина» — «Тампа-Бэй» (1:4).

Первой звездой признан российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросивший три шайбы и сделавший одну голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Джордан Стаал, забросивший единственную шайбу «Харрикейнз». Замкнул тройку защитник «Тампы» Виктор Хедман, который сделал три голевые передачи.