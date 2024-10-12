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Сегодня, 05:05

Кучеров признан первой звездой матча «Каролина» — «Тампа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХД назвала тройку лучших игроков регулярного чемпионата «Каролина» — «Тампа-Бэй» (1:4).

Первой звездой признан российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросивший три шайбы и сделавший одну голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Джордан Стаал, забросивший единственную шайбу «Харрикейнз». Замкнул тройку защитник «Тампы» Виктор Хедман, который сделал три голевые передачи.

Никита Кучеров против Сина Уолкера. Четыре очка Кучерова позволили «Тампе» начать сезон в НХЛ с победы над «Каролиной»
Виктор Хедман
Джордан Стаал
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 3 2 1 4
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Питтсбург 2 1 1 2
5 Айлендерс 1 0 1 1
6 Вашингтон 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Оттава 1 1 0 2
3 Бостон 2 1 1 2
4 Флорида 2 1 1 2
5 Монреаль 2 1 1 2
6 Торонто 2 1 1 2
7 Детройт 1 0 1 0
8 Баффало 3 0 3 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Сент-Луис 3 2 1 4
4 Даллас 1 1 0 2
5 Миннесота 1 1 0 2
6 Чикаго 2 0 2 1
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Колорадо 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Лос-Анджелес 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Ванкувер 2 0 2 2
5 Сан-Хосе 1 0 1 1
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
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12.10 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 1 : 4
12.10 03:00
Виннипег – Чикаго
 2 : 1 ОТ
12.10 05:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 3
12.10 05:00
Ванкувер – Филадельфия
 2 : 3 Б
12.10 20:00
Бостон – Лос-Анджелес
 - : -
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