Кучеров признан первой звездой матча «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Тампа-Бэй» (3:4 ОТ).

Первой звездой признан российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. 31-летний россиянин забил победный гол и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал защитник «Блэкхокс» Луи Кревье, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнул тройку форвард «Тампы» Джейк Гюнцель, сравнявший счет в конце третьего периода и сделавший голевую передачу в овертайме.